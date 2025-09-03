Haberler

Kepez'de 2. Uluslararası Kültür Festivali Çocuklara Özel Etkinliklerle Renklendi

Kepez Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Kültür Festivali'nde çocuklar için tiyatro, yüz boyama atölyesi ve bilim şovları gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Festivalin öne çıkan etkinliği, Kepez Belediyesi Kent Tiyatrosu'nun sahnelediği 'Bu Benim Masalım' adlı çocuk oyunu oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, festivalde, çocuk tiyatrosu, yüz boyama atölyesi, maskot ve çocuk bilim şov gibi çeşitli etkinlikler yapıldı.

Festivalin diğer dikkati çeken etkinliği ise Kepez Belediyesi Kent Tiyatrosu (KKT) tarafından sahnelenen "Bu Benim Masalım" adlı çocuk oyunu oldu.

Renkli sahne tasarımı ve yaratıcı hikayesiyle minik izleyicilerin gönlünü kazanan oyun, çocuklara hem eğitici hem de eğlendirici bir deneyim sundu.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
