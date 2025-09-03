Kepez'de 2. Uluslararası Kültür Festivali Çocuklara Özel Etkinliklerle Renklendi

Kepez Belediyesinin düzenlediği 2. Uluslararası Kültür Festivali'nde çocuklara özel etkinlikler gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, festivalde, çocuk tiyatrosu, yüz boyama atölyesi, maskot ve çocuk bilim şov gibi çeşitli etkinlikler yapıldı.

Festivalin diğer dikkati çeken etkinliği ise Kepez Belediyesi Kent Tiyatrosu (KKT) tarafından sahnelenen "Bu Benim Masalım" adlı çocuk oyunu oldu.

Renkli sahne tasarımı ve yaratıcı hikayesiyle minik izleyicilerin gönlünü kazanan oyun, çocuklara hem eğitici hem de eğlendirici bir deneyim sundu.