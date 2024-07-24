Kepez Belediyesi Temizlik Personeline Altın Ödül

Antalya'da, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, içinde 5 çeyrek altın ve bir miktar para bulunan çantayı sahibine ulaştıran temizlik personelini altınla ödüllendirdi.

Belediyen yapılan açıklamaya göre, Kocagöz, Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Koçak'ı makamında kabul ederek, çiçek verdi.

Koçak'a teşekkür eden Kocagöz, dürüst ve örnek davranışı nedeniyle temizlik personelini altınla ödüllendirdi, çantayı belediyeye ulaştıran birim bölge sorumlusu Murat Özdemir'e de hediye verdi.

Kocagöz, personelinin örnek davranışından gurur duyduğunu, herkesin böyle olmasının önemli olduğunu ifade etti.

Yaşlı kadın sevinç gözyaşı dökmüştü

Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde şoför olarak çalışan Koçak, dün görevli olarak gittiği Zeytinlik Mahallesi'ndeki bir bahçe duvarının üzerinde el çantası bulmuş, içinde 5 çeyrek altın ve bir miktar para olduğunu fark edince belediye hizmet binasına götürmüştü.

Ekipler, yatıkları çalışmaya 76 yaşındaki Dürdane Göçmen'e ait olduğu belirledikleri çantayı, sahibine ulaştırmıştı. Çantasını teslim alan Göçmen, sevinç gözyaşları dökerek, ekibe teşekkür etmişti.