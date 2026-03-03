Haberler

Kepez Belediyesi 8 Mart'a özel konser düzenleyecek

Kepez Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 'Kadınların Sesi Kepez'in Sesi' konseri düzenleyecek. Mimar Sinan Akademi Kadınlar Korosu ile Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde buluşacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mimar Sinan Akademi Kadınlar Korosu ile Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında aynı sahnede buluşacak.

Konserin şefliğini Engin Beslek üstlenecek.

Etkinlik, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde saat 20.30'da sanatseverlerle buluşturulacak.

Kaynak: AA / Bahriye Yıldırım
