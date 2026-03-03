Kepez Belediyesi 8 Mart'a özel konser düzenleyecek
Kepez Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 'Kadınların Sesi Kepez'in Sesi' konseri düzenleyecek. Mimar Sinan Akademi Kadınlar Korosu ile Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde buluşacak.
Konserin şefliğini Engin Beslek üstlenecek.
Etkinlik, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde saat 20.30'da sanatseverlerle buluşturulacak.
Kaynak: AA / Bahriye Yıldırım