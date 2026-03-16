Kenya: Vatandaşlarımız Rus ordusu için Ukrayna'da savaşmayacak

Kenya Dışişleri Bakanı Musalia Mudavadi, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşında Kenyalıların askere alınmayacağını açıkladı. Mudavadi, Rusya ile yapılan görüşmelerde bu konunun ele alındığını ve Kenyalı vatandaşların askere alınmasının durdurulduğunu belirtti.

Kenya Dışişleri Bakanı Musalia Mudavadi, vatandaşlarının artık Rusya adına Ukrayna'daki savaşta yer almayacağını bildirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre Mudavadi, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Rusya'nın başkenti Moskova'da yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Görüşmede Kenya vatandaşlarının Rusya'daki durumunun da ele alındığını söyleyen Mudavadi, "Kenyalıların Rusya Savunma Bakanlığı üzerinden askere alınmaması konusunda anlaşmaya vardık. Artık herhangi bir askere alım söz konusu olmayacak." dedi.

Mudavadi, Rusya'da bulunan ve yardıma ihtiyaç duyan Kenya vatandaşlarına diplomatik kanallar aracılığıyla konsolosluk hizmeti sağlanacağını da ifade etti.

Kenya ile Rusya arasındaki ilişkilerin yalnızca Ukrayna'daki askeri operasyon çerçevesinde değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Mudavadi, iki ülke ilişkilerinin daha geniş bir çerçeveye sahip olduğunu dile getirdi.

Kenya'da şubatta parlamentoya sunulan bir istihbarat raporunda, Ukrayna'daki savaşta Rusya safında yer almak üzere 1000'den fazla Kenya vatandaşının işe alındığı, bu sayının daha önce tahmin edilenden yaklaşık beş kat fazla olduğu ifade edilmişti.

Kenyalı bazı siyasetçiler ise insan kaçakçılığı ağlarıyla işbirliği yaptığı iddia edilen bazı devlet görevlilerinin, Kenya vatandaşlarının Rusya adına savaşmak üzere işe alınmasında rol oynadığını öne sürmüş ve hükümetin bu uygulamayı durdurmak istediğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Adam Abu
