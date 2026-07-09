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Kenya, Güney Afrika'dan 80 vatandaşını tahliye etti

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Kenya hükümeti, Güney Afrika'daki yabancı düşmanlığı ve şiddet olayları nedeniyle 80 vatandaşını tahliye ederek tek seferdeki en büyük operasyonu gerçekleştirdi. Tahliye edilenler arasında çocuklar ve özel desteğe ihtiyaç duyanlar da yer aldı.

Kenya hükümeti, Güney Afrika'dan 80 vatandaşını tahliye ederek, ülkedeki geri dönüş programının başlamasından bu yana tek seferde gerçekleştirilen en büyük tahliye operasyonunu düzenledi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Kenya Dışişleri ve Diaspora İşleri Devlet Dairesi (SDDA) ile Pretoria Büyükelçiliğinin koordinasyonunda yürütülen operasyon kapsamında tahliye edilen 80 Kenyalı, çarşamba gecesi Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

Tahliye edilenler arasında çocuklar ile öncelikli değerlendirilen ve özel desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlar da yer aldı.

Ülkeye dönenler, Devlet Diaspora İşleri Devlet Dairesi ekipleri tarafından havalimanında karşılandı.

Yetkililer, geri dönen vatandaşlara aileleriyle buluşturulmadan önce psikososyal destek sağlandığını ve bilgilendirme görüşmeleri yapıldığını aktardı.

Son tahliye operasyonu, Güney Afrika'dan şimdiye kadar tek seferde ülkeye getirilen en kalabalık Kenyalı grubunu oluşturdu.

Kenya makamları, Güney Afrika'dan dönmek isteyen vatandaşlara yönelik geri dönüş programını sürdürdüklerini, özellikle çocuklar ve diğer hassas durumdaki kişilerin güvenli şekilde ülkelerine dönmesi için çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi.

Kenya hükümeti, geri dönüş programı kapsamında Güney Afrika'daki vatandaşlarını tahliye etmeye 28 Haziran'da başlamıştı. Son 80 kişinin tahliyesiyle program kapsamında yurda dönenlerin sayısı 422'ye ulaştı

Güney Afrika'da nisan ayından bu yana artan düzensiz göçmen karşıtı gösteriler ve yabancı düşmanlığına bağlı şiddet olayları nedeniyle birçok Afrika ülkesi vatandaşlarını tahliye etmeye başladı.

Mozambik, Gana, Malavi ve Nijerya da vatandaşları için tahliye ve gönüllü dönüş programları başlattı.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya
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