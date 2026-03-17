Kenya'da şiddetli yağışların neden olduğu sellerde can kaybı 71'e yükseldi

Kenya'da devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 71'e ulaştı. 2 binden fazla aile evlerinden edildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yerel basındaki haberlere göre, İçişleri Bakanlığından ülkeyi 10 günden uzun süredir etkili olan yağışların sellere neden olduğu belirtildi.

Ulusal Polis Servisinin (NPS) ülke genelindeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Polis, şiddetli yağışlardan dolayı evlerin sular altında kalması sonucunda 2 binden fazla ailenin yerinden edildiğini açıkladı.

Kenya'da 6 Mart'ta başlayan şiddetli yağışlar, sellere ve su taşkınlarına yol açmıştı.

Kaynak: AA / Ahmed Satti
