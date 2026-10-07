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Kenya'daki Ebola vakası sonrası NCDC virüsün Nijerya'ya taşınma riskine dikkat çekti

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NCDC, Kenya'da KDC kaynaklı ilk Ebola vakasının doğrulanmasının ardından virüsün seyahat ve nüfus hareketliliğiyle Nijerya'ya taşınabileceği uyarısında bulundu. NCDC, 6 Ekim itibarıyla Nijerya'da doğrulanmış vaka olmadığını, olası vakanın erken tespiti için hazırlıkların sürdüğünü bildirdi.

Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (NCDC), Kenya'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti (KDC) kaynaklı ilk Ebola vakasının doğrulanmasının ardından, seyahat ve nüfus hareketliliği yoluyla virüsün Nijerya'ya taşınabileceği uyarısında bulundu.

NCDC Genel Direktörü Jide Idris, yaptığı açıklamada, Kenya'da doğrulanan vakanın, seyahat ve nüfus hareketliliği yoluyla Ebola'nın uluslararası taşınma riskini ortaya koyduğunu belirtti.

Idris, gelişmenin "virüsün Nijerya'ya ithal edilmesi ihtimali" de dahil olmak üzere uluslararası yayılma riskine dikkati çektiğini ifade etti.

Nijerya'da 6 Ekim itibarıyla doğrulanmış Ebola vakası bulunmadığını kaydeden Idris, NCDC'nin olası bir vakanın erken tespiti ve müdahalesi için hazırlık çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Idris, Kenya'daki vakanın, mevcut Bundibugyo virüsü salgınına yeni bir bölgesel boyut kazandırdığını belirterek, KDC, Kenya ve diğer etkilenen ülkelerdeki gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirdi.

Kenya'daki Ebola vakası

Kenya'da dün, Bundibugyo virüsünün neden olduğu ilk Ebola vakası doğrulanmıştı.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Afrika Bölge Ofisine göre, KDC'de yaşayan Kenyalı hasta, kara yoluyla KDC'den Uganda'nın başkenti Kampala'ya, ardından uçakla Nairobi'ye seyahat etti.

Semptom göstermesinin ardından Nairobi'de izole edilen hastanın, Kenya Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarı ile Kenya Tıbbi Araştırma Enstitüsünde yapılan testlerde Bundibugyo virüsü taşıdığı tespit edildi.

Destekleyici tedavi uygulanan hasta, 5 Ekim gecesi hayatını kaybetti.

Hastanın cenazesi, Kenya'nın güvenli ve onurlu defin protokolü kapsamında toprağa verildi.

KDC, Uganda ve Fransa'nın ardından Kenya, mevcut Bundibugyo virüsü salgınıyla bağlantılı vaka bildiren dördüncü ülke oldu.

Kaynak: AA
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