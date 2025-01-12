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Kenya'da Küçük Uçak Sert İniş Yaptı: 3 Ölü, 3 Yaralı

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Kenya'nın Malindi bölgesinde bir Cessna 172 tipi küçük uçağın sert inişi sonucunda yerdeki 3 kişi hayatını kaybetti, uçaktaki 3 kişi ise yaralandı. Uçakta meydana gelen teknik sorun nedeniyle acil iniş yapıldığı bildirildi.

- Kenya'da küçük uçak sert iniş yaptı: 3 ölü, 3 yaralı

MOMBASA - Doğu Afrika ülkesi Kenya'da küçük bir uçağın sert iniş yapması sonucu yerdeki 3 kişi hayatını kaybetti, uçaktaki 3 kişi yaralandı.

Kenya'nın sahil kesimindeki Malindi'de Mombasa otoyolu üzerindeki Kwachocha kasabasında Cessna 172 tipi bir uçak yol kenarına sert iniş yapıp alev aldı. Polis, uçağın kanat ve kuyruğundan kopan parçaların isabet ettiği 2'si sürücü olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Pilot ve iki öğrenci ise kazadan önce uçaktan atlayarak yaralı kurtuldu. Uçakta teknik sorun meydana geldiği, acil iniş yapmaya çalıştığı öğrenildi.

Kenya'da Küçük Uçak Sert İniş Yaptı: 3 Ölü, 3 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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