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Kenya'da helikopter kazası: 7 ölü

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Kenya'nın Samburu bölgesinde helikopterin düşmesi sonucu pilot dahil 7 kişi öldü.

Kenya'nın Samburu bölgesinde helikopterin düşmesi sonucu pilot dahil 7 kişi öldü.

Kenya Sivil Havacılık Otoritesinden (KCAA) yapılan açıklamaya göre, "5Y-GYM" tescilli Eurocopter EC130 B4 tipi helikopter yerel saatle 09.13'te Ololokwe Dağı'na düştü.

Kazada helikopterde bulunan pilot ile 6 yolcunun tamamı öldü.

Kazanın ardından bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KCAA, ilgili kurumlarla koordinasyon halinde çalışmaların sürdürüldüğünü, kazanın nedeninin belirlenmesi için Ulaştırma Bakanlığına bağlı Hava Kazaları Araştırma Biriminin soruşturma başlattığını açıkladı.

Kaynak: AA
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