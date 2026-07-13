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Kenya'da Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 11 militan etkisiz hale getirildi

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Kenya'nın Mandera bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda Eş-Şebab örgütüne mensup 11 militan etkisiz hale getirildi, 7 örgüt üyesi yaralı ele geçirildi.

Kenya'nın kuzeydoğusundaki Mandera bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen istihbarat destekli operasyonda terör örgütü Eş-Şebab mensubu 11 militan etkisiz hale getirildi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, güvenlik güçleri, Somali sınırına yakın bölgede Eş-Şebab'ın sınır köylerinden birine saldırı hazırlığında olduğuna ilişkin istihbarat alınmasının ardından hava destekli operasyon düzenledi.

Operasyonda 11 örgüt mensubu etkisiz hale getirilirken, 7 örgüt üyesi yaralı ele geçirildi.

Operasyonda örgüt üyelerine ait çok sayıda tüfek ve mühimmat ele geçirilirken, elde edilen belgelerde Eş-Şebab'ın sözde kontrolü altındaki bölgelerde vergi ve kontrol noktalarından gelir sağlayarak faaliyetlerini finanse ettiğine ilişkin bilgilere ulaşıldı.

Somali'de 2006'da ortaya çıkan Eş-Şebab, Somali hükümeti ile uluslararası barış gücü unsurlarına karşı uzun yıllardır saldırılar düzenliyor. Örgüt, Somali'nin yanı sıra Kenya'da da güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA / Mohamud Ismail Kulane
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