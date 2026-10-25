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Kenya'da apartman çöktü: 7 kişi kayıp

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NAİROBİ, 25 Ekim (Xinhua) -- Kenya'nın başkenti Nairobi'nin Eastleigh bölgesinde çöken apartman, 23 Ekim 2026. Cuma günü Nairobi'de bir apartmanın çökmesinin ardından kaybolan 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

NAİROBİ, 25 Ekim (Xinhua) -- Kenya'nın başkenti Nairobi'nin Eastleigh bölgesinde çöken apartman, 23 Ekim 2026.

Cuma günü Nairobi'de bir apartmanın çökmesinin ardından kaybolan 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. (Fotoğraf: Xie Jianfei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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