Kenya'da apartman çöktü: 7 kişi kayıp

Kenya'da apartman çöktü: 7 kişi kayıpGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
NAİROBİ, 25 Ekim (Xinhua) -- Kenya'nın başkenti Nairobi'nin Eastleigh bölgesinde çöken apartman, 23 Ekim 2026. Cuma günü Nairobi'de bir apartmanın çökmesinin ardından kaybolan 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
NAİROBİ, 25 Ekim (Xinhua) -- Kenya'nın başkenti Nairobi'nin Eastleigh bölgesinde çöken apartman, 23 Ekim 2026.
Cuma günü Nairobi'de bir apartmanın çökmesinin ardından kaybolan 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. (Fotoğraf: Xie Jianfei/Xinhua)
Kaynak: Xinhua