Haberler

Avcılar'da yıkımda yan bina hasar gördü; makineye bağlı hasta saatlerce oksijensiz kaldı

Avcılar'da yıkımda yan bina hasar gördü; makineye bağlı hasta saatlerce oksijensiz kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binadan düşen beton parçaları bitişik apartmanda hasara yol açtı. Elektrik kesintisi nedeniyle oksijen makinesine bağlı hasta 12 saat oksijensiz kaldı. Mağdurlar yetkililerden yardım istiyor.

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan binadan düşen beton parçaları, bitişikteki apartmanda hasara neden oldu. Molozların düştüğü bahçe katı ile birinci kattaki balkon demirleri ve camlar kırıldı. Saatler süren elektrik kesintisi nedeniyle oksijen makinesine bağlı yaşayan hasta zor anlar yaşarken, binada yaşayanlar yetkililerden yardım istedi.

Gümüşpala Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamına alınan 4 katlı binanın yıkımı sırasında binadan düşen beton parçaları, bitişikte bulunan apartmanın iki katında hasara yol açtı. Moloz parçalarının dolduğu bahçe katı ile birinci kattaki balkon demirleri ve camlar kırıldı. Yıkım sırasında tedbir amacıyla elektrik kesintisi yapıldığını belirten bina sakinleri, birinci katta yaşayan ve oksijen makinesine bağlı olan İran uyruklu hastanın saatler süren kesinti nedeniyle zor durumda kaldığını söyledi. Bayram tatili nedeniyle yıkım çalışmasının yarım bırakıldığını öne süren mağdurlar, yetkililerden çözüm bulunmasını istedi.

'HASTAMIZ 12 SAAT OKSİJENSİZ KALDI'

Birinci katta yaşayan İranlı hastanın komşusu Gülay Yersel, "Yıkım yapılırken elektriğimizi kestiler. 12 saat boyunca elektrik gelmedi. Aradığımızda muhatap bulamadık. 'Bakım çalışması var' dediler. Hastamız 12 saat oksijensiz kaldı. Türkçe bilmediği için hastaneye de gitmek istemedi. Şu an yatak odasının camı kırık durumda. Tozdan dolayı hepimiz nefes almakta zorlanıyoruz, öksürüyoruz. Çalışmayı yarım bırakıp gittiler. Beton parçaları düştü, hala düşme riski var. Ben bahçe katında oturuyorum. Camlarım tamamen kapalı durumda. Camlar ve balkon demirleri kırıldı. Muhatap bulamıyoruz. Söylediğimizde gülüyorlar, hiçbir cevap vermiyorlar. Belediyeyi arıyoruz, 'Bakıldı, aksi bir durum yok' diye mesaj atıyorlar. Nereye şikayet edeceğimizi şaşırdık. Resmi tatil diye bizi bu durumda bırakıp gittiler" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
MSB NATO'ya sundu! Türkiye'den kritik askeri yakıt hamlesi

Hürmüz krizi sonrası Türkiye'den kritik hamle! MSB, NATO'ya sundu
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ilde hissedildi

Malatya'da şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi
Milyonların hesabına 'çift maaş' gibi para yatacak

Çalışanlar dikkat! Hesaplara çift maaş gibi para yatacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy, Malatya depremini 2 hafta önce bilmiş! Dikkat çeken uyarı

Malatya depremini 2 hafta önceden bilen bir uzman var
Heidi Klum balkonda üstsüz yakalandı

Galada öyle, balkonda böyle! Ünlü model üstsüz yakalandı
Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak
İstanbullulara Meteoroloji'den '3 saat' uyarısı

İstanbul için "3 saatlik" ikaz! Bu iki bölgede yaşayanlar aman dikkat
Bakın nereye gömülmek istiyor! İşte Melih Gökçek'in vasiyeti

Vasiyeti ortaya çıktı

Kamptan kaçan kadın yarışmacı, Acun'u çileden çıkardı: Sizi baş başa yakaladık

Erkek yarışmacı ile basılan kadın yarışmacı, Acun'u çileden çıkardı

Şi'den Trump'a üstü kapalı gönderme! Putin'i kırmızı halıyla karşıladı

Çin liderinden Trump'a tarihi ayar