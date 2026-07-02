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Kenevirlerin bakımını yaparken fotokapana yakalanan CHP ilçe başkanı ve oğluna gözaltı

Kenevirlerin bakımını yaparken fotokapana yakalanan CHP ilçe başkanı ve oğluna gözaltı
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DİYARBAKIR'ın Çüngüş ilçesinde, ekili kenevirlerin bakımını yaparken fotokapana yakalanan CHP İlçe Başkanı Seyit Akdağ ile oğlu Z.A., gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'ın Çüngüş ilçesinde, ekili kenevirlerin bakımını yaparken fotokapana yakalanan CHP İlçe Başkanı Seyit Akdağ ile oğlu Z.A., gözaltına alındı.

Çüngüş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ormana yerleştirilen fotokapan görüntülerinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ve ekili alanın sulanarak bakımının sürdürüldüğü tespit edildi. Soruşturmada CHP İlçe Başkanı Seyit Akdağ ile oğlu Z.A. gözaltına alındı. Aramalarda 10 kök kenevir, 14 tohum yatağı, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 38 fişek ve 2 şarjör ele geçirildi.

'BABAMIN EKİMLE İLGİSİ YOK'

Z.A. ifadesinde kenevirleri kendisi için ektiğini, babasının ekimle ilgisinin bulunmadığını söyledi. Seyit Akdağ ise ruhsatsız tabancanın, hayatını kaybeden babasından kaldığını kaydetti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Seyit Akdağ ile Z.A. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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