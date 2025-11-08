Haberler

Çorlu'da Kiracı ve Ev Sahibi Arasında Kavga

Çorlu'da Kiracı ve Ev Sahibi Arasında Kavga Haber Videosunu İzle
Çorlu'da Kiracı ve Ev Sahibi Arasında Kavga
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, kira ödemediği gerekçesiyle evden çıkarılan kiracı M.K., eski ev sahibi M.Ş. ile caddede karşılaştığında tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüştü ve M.K., M.Ş.'ye yumruklarla saldırdı. M.Ş., aldığı darbelerle yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. M.K. olay sonrası kaçarken, polis tarafından yakalandı ve gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kısa süre önce evden çıkarılan kiracı M.K., caddede karşılaştığı eski ev sahibi M.Ş.'yi darbetti. Olay anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi'nde meydana geldi. M.K., iddiaya göre dört aydır kira ödemediği gerekçesiyle ev sahibi M.Ş. tarafından bir süre önce evden çıkarıldı. Caddede yürüdükleri esnada karşılaşan M.Ş. ile M.K. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda M.K., M.Ş.'ye art arda yumruk darbeleriyle saldırdı. Olay anı, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Aldığı darbeler sonucu yaralanan M.Ş., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan M.K., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliyi emniyete götüren polis, soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
