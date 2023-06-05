Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Kendisinden 3 gündür haber alınamayan yaşlı kadın evinde komşuları ölü bulundu

Güncel Haberler

Kastamonu'nun Cide ilçesinde kendisinden 3 gündür haber alınamayan yaşlı kadın, komşuları tarafından evinde ölü bulundu. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Cide ilçesine bağlı Akbayır köyünde ikamet eden 70 yaşındaki Havva Kalaycıoğlu'ndan komşuları ve yakınları haber alamadı. 3 gündür haber alınamayan Havva Kalaycıoğlu'nun evine giden komşuları, Kalaycıoğlu'nun cenazesiyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3 GÜN ÖNCE ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Evinde yalnız yaşayan Havva Kalaycıoğlu'nun 3 gün önce öldüğü tespit edilirken, jandarma ekiplerinin de incelemesinin ardından ölüm sebebinin belirlenebilmesi için cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kendisinden 3 gündür haber alınamayan yaşlı kadın evinde komşuları ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kastamonu Jandarma 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title