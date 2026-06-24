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Kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" Olarak Tanıtan ve Alışveriş Merkezlerinde Denetim Yapan Ferhat Aydoğan'a Ev Hapsi

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Afyonkarahisar'da alışveriş merkezinde kendini kamu görevlisi gibi gösterip denetim yapan ve sosyal medyada görüntüleri yayılan 'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı' Ferhat Aydoğan ile 5 şüpheli, ev hapsi ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı.

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Afyonkarahisar'daki bir alışveriş merkezinde iş yerlerini denetliyormuş gibi görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından gözaltına alınan ve kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtan Ferhat Aydoğan ve 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar'da bir alışveriş merkezinde kamu görevlisi gibi davranarak işyerlerinde denetim yaptıkları iddia edilen kişilere ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtan Ferhat Aydoğan ile Ergin Vançin, Seyit Ahmet Aslan, Mustafa Gümgör, Eyüp Vançin ve Yusuf Yılmaz hakkında "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçundan işlem yapıldı. Başsavcılığın talimatıyla gözaltına alınan şüpheliler, düzenlenen operasyon sırasında durdurulan bir araçta yakalandı.

Yürütülen incelemelerde şüphelilerden Ferhat Aydoğan'ın 9, Ergin Vançin'in 6, Mustafa Gümgör'ün 6, Eyüp Vançin'in 4 ve Yusuf Yılmaz'ın 1 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, Cumhuriyet savcısına ifade verdi. Daha sonra nöbetçi hakimliğe çıkarılan 6 şüpheli, konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA
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