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Bilecik'te kendisini askeri personel olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

Bilecik'te kendisini askeri personel olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kendisini askeri personel olarak tanıtarak bir kişiden ziynet eşyası alan şüpheli, Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakalandı. Zanlının Eskişehir ve Kocaeli'de de aynı yöntemle dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, kendisini askeri personel olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli, gözaltına alındı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kendisini askeri personel olarak tanıtıp bir kişiden ziynet eşyası aldığı öne sürülen zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışmalarda, şüpheli yanındaki ziynet eşyalarıyla Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının Eskişehir ve Kocaeli'de de aynı yöntemle dolandırıcılık yaparak mağdurlardan ziynet eşyası ve döviz aldığı tespit edildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Atahan Gezer
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