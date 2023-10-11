Kendilerini 'hakim' olarak tanıtan dolandırıcılar İstanbul'da yakalandı

KIRKLARELİ'de kendilerini 'hakim' olarak tanıtıp, emekli öğretmen çiftin 750 bin lira değerindeki ziynet eşyası ile 150 bin lirasını alarak dolandıran 2 şüpheli, İstanbul'da yakalandı.

KIRKLARELİ'de kendilerini 'hakim' olarak tanıtıp, emekli öğretmen çiftin 750 bin lira değerindeki ziynet eşyası ile 150 bin lirasını alarak dolandıran 2 şüpheli, İstanbul'da yakalandı.

Emekli öğretmen İ.K. ile S.K.'ye kendilerini 'hakim' olarak tanıtan İ.A. ile Z.S., terör örgütü bahanesiyle çiftin 750 bin lira değerindeki ziynet eşyası ile 150 bin lirasını aldı. Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan çiftin şikayetçi sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelileri belirleyip, harekete geçti. Polisin operasyonu ile 2 şüpheli, İstanbul'da yakalandı. Şüphelilerin Kırklareli'ye getirildiği, işlemlerinin sürdüğü bildirildi.