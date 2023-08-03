Kadir'in çıkan yangında halası Esma'yı kurtarması Alize'yi şüphelendirir. Serkan ise Alize'ye karşı vicdan azabı duyar ve iletişimini koparmaya başlar. Nurettin ve Kadir, evlilik oyunlarının anlaşılmaması için çaba gösterirken, Sinem Türkan'ı otelde iş teklif eder.

Kendi Düşen Ağlamaz'ın 7. bölümünde neler olacak?

Kadir için düzenlenen törende öğrendikleri Alize'yi şüphelendirir. Çatalca'da çıkan yangında, halası Esma'yı kurtaran kişinin Kadir olduğunu anlamak üzeredir. İçini kemiren şüpheleri herkesin içinde sorduğunda oldukça şaşırtıcı bir yanıt alacaktır.

Alize'nin hayatını çok yakında ilgilendiren gerçekleri ondan saklamak zorunda kalan Serkan ise Alize'ye karşı derin bir vicdan azabı duymaya başlar. Vicdan azabı utanca dönüşünce de Alize'ye soğuk davranma, iletişimini yavaş yavaş koparma yolunu seçer.

Alize ise bu ani dönüşüme bir anlam verememekte, içten içe Serkan'a kırılmaktadır.

Nurettin ve Kadir ise, Alize'ye oynadıkları evlilik oyununun anlaşılmaması için ellerinden geleni yaparlar. Nurettin bir yandan da Sinem'le birlikte, Serkan'ın annesi Türkan'ı aramaktadır.

Türkan'ı hiç beklemedikleri bir halde bulurlar. Sinem bu duruma dayanamaz ve Türkan'a otelde iş teklif eder ancak Türkan kabul etmez.

Alize, Nurettin ve Sinem nişanını sabote edebilmek için Serkan'dan yardım ister ancak Serkan öyle bir şey yapar ki Alize tüm ipleri koparma noktasına gelir.