Kendi Düşen Ağlamaz Dizisi: Alize'nin Oyunu

Alize büyük bir sırrı öğrenir ve evi terk eder. Serkan ise Alize'yi uyarır ancak Alize babasına ders vermek için avukata başvurur. Ancak gerçek ile oyun arasındaki çizgi belirsizdir.

Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin bu haftaki konusu şöyle;

Alize, büyük sırrı öğrenmiştir artık. Herkes, bu sırrın yemek masasında ortaya çıktığını sanmaktadır ama durum bambaşkadır. Alize zaten o masaya geldiğinde sırrı bilmektedir.

Kendisine en başından beri kurulan bu oyuna oyunla karşılık verir ve evi terk eder. Alize'nin oyununa istemeyerek de olsa eşlik eden Serkan'ın ise içi hiç rahat değildir ve Alize'yi uyarır ancak Alize, babasına bir ders vermeye kararlıdır.

Tüm aile ve arkadaşları çiftimizi barıştırmaya çalışır ancak arada verdikleri minik fireler, oyunun, bazıları tarafından anlaşılmasına yol açar.

Alize bunun üzerine el yükseltir ve işi, Serkan'ın tüm itirazlarına rağmen avukata taşır ve göstermelik bir dava açmaya karar verir.

Ancak oyunun ne gerçeğe, gerçeğin ise oyuna ne zaman dönüşeceğini henüz kimse bilmemektedir.