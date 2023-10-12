Kenan Doğulu'nun yayınlanmayan şarkısı 'Rüya' ortaya çıktı

Kenan Doğulu'nun yazdığı ve bugüne kadar hiç yayınlanmayan 'Rüya' isimli şarkısı, Arem Özgüç-Arman Aydın ikilisinin düzenlemesiyle ortaya çıktı. Kenan Doğulu, Arem Özgüç ve Arman Aydın, şarkının klip çekimleri öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Merak uyandıran parça, Kenan Doğulu'nun yazdığı, bugüne kadar hiç yayınlanmayan 'Rüya' isimli şarkısını Arem Özgüç-Arman Aydın ikilisinin düzenlemesiyle ortaya çıktı.

Kenan Doğulu, Arem Özgüç ve Arman Aydın, şarkının klip çekimleri öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

"ÖZLENEN 90'LAR RUHUNU TAŞIYOR"

Kenan Doğulu, "Arem ve Arman çok sevdiğim ve kabiliyetlerini hep desteklemek istediğim kardeşlerimdir. Beraber hatıralarımız olması fikri ilk olarak bu projeyle başlamış oldu.

Önümüzdeki yıllarda da bir çok şarkıda birbirimize oyun arkadaşlığı yapacağız. O eski 90'lar şarkılarının bizlere yaşattığı sıcak, aşk dolu ve romantik ruha atıfta bulunan bir şarkı oldu." dedi.

"BİZİM İÇİN RÜYA GİBİ'"

Arman Aydın, " Kenan Doğulu'yla çalışmak bizi çok mutlu ediyor. Son bir yıldır bize çok şey kattı. Bu süreci bir Kenan Doğulu şarkısıyla taçlandırmak önemliydi." dedi.

Arem Özgüç ise "Bu proje, şarkının ismi gibi, bizim için rüya gibi. Kenan Doğulu'nun 2007'de yaptığı bir besteyi hayata geçireceğimiz için çok heyecanlıyım" sözleriyle duygularını dile getirdi.