Haberler

Ankara-Hazal öğretmen, 9 ayda kanseri yendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da anaokulu öğretmeni Hazal Duman (23), 9 ay süren kemoterapi ve akıllı ilaç tedavisi ile lösemiyi yendi. Tedavi sürecinin zorluklarını ve hastanede geçirdiği günleri anlatan Duman, artık öğrencilerine dönmeyi bekliyor.

ANKARA'da anaokulu öğretmeni Hazal Duman (23), 9 ay süren kemoterapi ve akıllı ilaç tedavisiyle lösemiyi yendi. Duman, artık, öğrencilerine kavuşmayı bekliyor.

Geçen yıl mayıs ayında halsizlik, baş ağrısı ve lenf nodlarında şişlik şikayetiyle Etlik Şehir Hastanesi'ne başvuran Hazal Duman'a lösemi tanısı konuldu. Hastanede tedaviye alınan Duman'a, mayıs ve haziran aylarındaki kemoterapiden sonra akıllı ilaç tedavisi uygulandı. Kasım ve ocak döneminde tekrar kemoterapi uygulanan Duman, yaklaşık 9 ay süren yoğun ve yüksek dozlu tedavinin ardından hastalığı yendi.

'KEDİLERİM MORAL KAYNAĞI OLDU'

Anaokulu öğretmenliğine başlamak üzereyken aniden rahatsızlandığını belirten Duman, yaklaşık 5 ayı hastanede yatarak geçen tedavi sürecinden sonra hastalığı atlattığını söyledi. Duman, başta kanser olduğuna inanamadığını belirterek, "Orada insan acıyı, sabrı, umudu öğreniyor. Bu süreçte hemşirelerim ve doktorlarım bana kendi kızları gibi davrandı. Hasta-doktor ilişkisi değil de aile gibiydik. Bu süreçte kedilerim Mars ve Zeyna da moral oldu. Hastanede kedilerimi özlediğim için ağladığım çok oldu. 9 ayın büyük kısmını hastanede geçirdim. Eve geldiğimde yanımdan hiç ayrılmadılar. Sürekli biri sağımda, biri solumda oturuyor. Kendi çocuğum gibi hissediyorum onlarıö diye konuştu.

'BALONLARLA UĞURLADILAR'

Duman, hastaneden balonlarla uğurlandığını anlatarak, "Doktorlarım 'Hadi Hazal, seni artık gönderelim, balonlarla uğurlayalım' dediler. Gerçekten balonlarla uğurlandım. Dışarı çıktım ama kısa süre sonra 'Tedavin bitmedi, nereye gidiyorsun?' diyerek tekrar çağırdılar. 15 Kasım'da yeniden hastaneye yattım ve 15 Ocak'ta taburcu oldum. Bu süre zarfında son kemoterapimi de aldım. Bu süreç kolay değil. İnsan oraya girince acının, sabrın ve umudun ne demek olduğunu anlıyor. Hematoloji koridorlarında insanların gerçek dertlerini görüyorsunuz. 'Çok problemim var' diyenlere diyorum ki, gelsinler o koridorlarda 5 dakika dolaşsınlarö ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARI ÇOK ÖZLEDİM'

Son 1,5 ayın kendisi için en zor dönem olduğunu dile getiren Duman, "Biteceğini biliyordum ama bana zindan gibi geliyordu. 'Gitmek istiyorum, lütfen beni bırakın' dediğim oldu. En son doktorumla aramızda böyle bir konuşma geçti. Sonra kendi kendime 'Hayır, tedavimi alacağım' dedim. Ondan sonraki süreçte doktorlarım ve hemşirelerimin desteğiyle her şey daha rahat geçti. Yoğun bir tedavi aldım. Vücudumun toparlanması için zamana ihtiyacım var. Şimdilik önceliğim sağlığım ama tamamen iyileştiğimde mesleğime geri döneceğim. Çocukları çok özledim. Çocuklarla vakit geçirmek bambaşka bir duyguö diye konuştu.

Haber-Kamera: Gizem CENGİL-Muhammet BAYRAM/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Başını ezelim' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başını ezelim" dediği tehlike
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim

Yasak aşk skandalında yazışmalar da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meksika'da savaş çıksa kim kazanır? İşte ordu ile kartellerin güç karşılaştırması

Savaş çıksa kim kazanır? İşte ordu ile kartellerin güç karşılaştırması
Bulantı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuğun karnından saç yumağı çıktı

Bulantı şikayetiyle hastaneye götürüldü, karnından bakın ne çıktı
Diş hekimi eşini sokak ortasında böyle katletti, suçu hakime attı

Diş hekimi eşini sokak ortasında böyle katletti, suçu hakime attı
Teravih namazı sırasında yaptıkları fark edilince camiden kovuldular

Teravih namazı sırasında yaptıkları fark edilince camiden kovuldular
Meksika'da savaş çıksa kim kazanır? İşte ordu ile kartellerin güç karşılaştırması

Savaş çıksa kim kazanır? İşte ordu ile kartellerin güç karşılaştırması
Amerikalılar Adana'da inşa ediyor: Conoların mahallesinde sevinç var

Amerikalılar Adana'da inşa ediyor: Conoların mahallesinde sevinç var
Evlerinden 230 bin hap çıkan anne-oğula gözaltı

Anne oğulun yaşadığı evden yüz binlerce uyuşturucu hap çıktı