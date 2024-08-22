Kemer Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Eğitim Yardımı Başvuruları Başlıyor

Kemer Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının eğitim yardımı başvurularının 26 Ağustos Pazartesi günü başlayacağını bildirildi.

Kaymakam Ahmet Solmaz, gazetecilere, ilçe sınırları içerisinde ikamet eden ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim düzeyinde örgün eğitime devam eden öğrencilerin nakdi eğitim yardım başvurusu yapabileceğini ifade ederek, yükseköğrenim düzeyinde öğrenim gören öğrenciler için aktif öğrenci belgesi gerektiğini belirtti.

Solmaz, başvuruların vakıf mütevelli heyeti tarafından karara bağlanacağını kaydetti.