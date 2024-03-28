Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Beycik İlkokulu öğrencilere bayramlık kıyafet hediye etti.

Kaymakam Solmaz, "Küçük Kalplere Bayramlık Projesi" kapsamında Kemer Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri ve kursiyerler tarafından hazırlanan bayramlık kıyafetleri Beycik İlkokulu'ndaki 120 öğrenciye verdi.

Solmaz, proje de maddi büyüklükten ziyade samimiyetin ve sevginin büyüklüğüne önem verdiklerini belirtti.

Hem Halk Eğitim Merkezinin kursiyerlerinin hem de kıyafetlerin sahibi çocukların yaşadıkları ortak duygunun mutluluk olduğunu ifade eden Solmaz, "Küçük Kalplere dokunarak çocuklarımızın bayrama daha coşkulu ve daha mutlu girmelerine vesile olduk. Emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum." dedi.