Kemer'deki Yangını 'Spot' Büyüttü

Kemer'e bağlı Göynük Değirmendere Mahallesi'nde başlayan orman yangınına müdahale çalışmaları devam ediyor. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak büyüdü. Söndürme çalışmalarında hava araçları ve karada görevli ekipler etkin rol oynuyor. Alevlerin başka alanlara sıçramaması için tedbirler alınıyor. Beydağları Sahil Milli Parkı'ndaki yangın da kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

KEMER'DEKİ YANGINI 'SPOT' BÜYÜTTÜ

Kemer'e bağlı Göynük Değirmendere Mahallesi'nde başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları 23 helikopter, 9 uçak, 62 arazöz, 1000'e yakın personel ile üçüncü gününde de sürüyor. Pazartesi saat 21.08'de başlayan yangında, salı sabahına kadar 60 hektar orman zarar gördü. Dün rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayıldı ve üçüncü gününde yaklaşık 180 hektar alan yandı. Yangında sıcak hava ve rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırdı. 'Spot atma' olarak adlandırılan yanan parçanın rüzgar etkisiyle ormanın farklı yerine sıçraması, alevlerin büyümesinde etkili oldu.

Beydağları Sahil Milli Parkı'ndaki ormanda yangının çıkış noktası olan Değermendere Mezarlığı'nın yanındaki alan söndürülmesine rağmen, bazı yerlerinde zaman zaman duman tüttüğü görüldü. Orman işçilerinin bulunduğu alanda sık sık soğutma çalışması gerçekleştiriliyor. Yoğun çam ağaçlarının bulunduğu Beydağları Sahil Milli Parkı'ndaki alevler ve yangının söndürüldüğü bölgelerde küle dönen ağaçlar, görenleri üzdü. Üç gündür aralıksız süren söndürme çalışmalarında orman işçileri, zorluklara rağmen yangını söndürmek için mücadele ediyor. Söndürme çalışmalarında sıcak havadan zorlanan orman işçileri mola zamanlarında arazözün üzerinde oturup, yorgunluk atıyor.