Kemer'deki yangına 75 araç ile müdahale

Kemer'deki orman yangınına 37 arazöz, 12 su ikmal, 11 ilk müdahale aracı, 4 dozer, 11 eskavator ile müdahale edildiği kaydedildi. Manavgat ilçesinin Taşağıl mahallesinde çıkan orman yangını ise 4 arazöz, 2 su tankeri, 2 ilk müdahale aracıyla söndürüldü.

KEMER'DEKİ YANGINA 75 ARAÇ İLE MÜDAHALE

Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kemer'deki orman yangınına 37 arazöz, 12 su ikmal, 11 ilk müdahale aracı, 4 dozer, 11 eskavator ile müdahale edildiği kaydedildi.Diğer yandan Manavgat ilçesinin Taşağıl mahallesinde akşam saatlerinde çıkan orman yangını ise söndürüldü. Yangına 4 arazöz, 2 su tankeri, 2 ilk müdahale aracıyla müdahale edildiği belirtildi.