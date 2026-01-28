Haberler

Uyuşturucu Operasyonunda Ölü Bulunan Kişi Telefon Görüşmesiyle Ortaya Çıktı

Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı. Operasyon, uyuşturucu ticaretinin önüne geçmek amacıyla yapılan teknik ve fiziki takip ile gerçekleştirildi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında yapılan telefon görüşmelerinde bir kişinin uyuşturucu kaynaklı ölümüne atıf yapıldığı belirlendi.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden E.C.G.'nin, telefon görüşmesinde, "Bomba gibi olsun, dedim. Biraz fazla koyduk adamın bünye kaldırmadı" sözleriyle bahsettiği kişinin, 18 Ağustos 2025'te pansiyonda ölü bulunan Hasan Akın (43) olduğu tespit edildi.

Kemer'de uyuşturucu ticareti ve kullanımının önüne geçilmesi amacıyla İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma sonucu, kent merkezi ve ilçelerinden temin edilen uyuşturucuların Kemer'de satışını yapan şüphelilere yönelik 6 ay teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri, şüphelilerden A.Y., E.İ., A.E., A.K., E.C., İ.H.B., M.K., E.C.G., E.D. ve S.B.'nin skunk, metamfetamin, sentetik hap ve sentetik kannabinoid-bonzai maddelerini temin edip Kemer'de satış yaptıklarını tespit etti. Uyuşturucu satıcılarıyla birlikte toplam 28 şüphelinin yakalanması için dün eş zamanlı operasyon yapıldı. Kemer'de 21, Finike ilçesinde 3, Serik'te 1, Muratpaşa'da 1, Döşemealtı ilçesinde 1 ve İstanbul'da 1 olmak üzere 28 adreste arama yapıldı. Operasyonda, 28 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda tüfek, tabanca ile uyuşturucu aparatları ele geçirildi.

TELEFON GÖRÜŞMESİ ORTAYA ÇIKARDI

Teknik dinlemede şüpheli E.C.G.'nin A.Y. ile telefon görüşmesinde, "Oğlum adam ölmüş, alkolden değil. Dün ben bunun kanına girdim. Biraz sarhoştu. Ben buna beş aldırdım. M. abiye, 'Güzel bir şey yap da bomba gibi olsun' dedim. Biraz fazla koyduk, adamın bünye kaldırmadı" ifadeleri kayda geçti. Yapılan incelemede, konuşmada bahsedilen kişinin, 18 Ağustos 2025'te Kemer Çıralı mevkisindeki bir pansiyonda ölü bulunan Hasan Akın olduğu belirlendi. Adli Tıp raporunda, ölümün uyuşturucu zehirlenmesi sonucu gerçekleştiği tespit edilerek dosya ile doğrudan bağlantı kuruldu. Jandarmadaki işlemleri süren şüpheliler, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' ile 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma' suçlarından adliyeye sevk edilecek.

