Kemer'de Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahale
Antalya'nın Kemer ilçesinde Değirmendere Mahallesi'nde başlayan orman yangınına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Değirmendere Mahallesi'nde Beydağları Milli Park sahasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 2 uçak, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel