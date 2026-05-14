Kemer'de orman yangını tedbirlerine ilişkin koordinasyon toplantısı yapıldı
Antalya'nın Kemer ilçesinde, yaz aylarında meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı önlem almak amacıyla bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz başkanlık etti.
Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz başkanlığında yapılan toplantıya ilgili kamu kurumlarının temsilcileri ile muhtarlar ve STK temsilcileri katıldı.
Toplantıda, yaz aylarında yaşanabilecek herhangi bir yangın durumunda alınacak
önlemler ve yangınla mücadeleye ilişkin yapılması gerekenler görüşüldü.
Kaynak: AA / Ali Karataç