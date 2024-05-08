Kemer'de Okul Servislerine Ortak Denetim
Kemer ilçesinde Jandarma, Milli Eğitim Müdürlüğü ve zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen ortak denetimde, Göynük Mahallesi'nde faaliyet gösteren 22 okul servisi kontrol edildi. Denetimlerde araç donanımları ve eksiklikler incelendi ve bir okul servisine cezai yaptırım uygulandı.
Kemer ilçesinde okul servislerine yönelik olarak 3 kurum tarafından ortak denetim gerçekleştirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri ve zabıtaların yer aldığı denetimde, Göynük Mahallesi'nde öğrenci taşımacılığı yapan 22 okul servisi kontrol edildi.
Ehliyet, muayene, emniyet kemeri, kamera, lastik, yangın tüpü ve benzeri araç donanımları konularında eksik olup olmadığına bakıldı.
Denetimlerde, bir okul servisine cezai yaptırım uygulandı.