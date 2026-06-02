Kemer'deki Hayvan Barındırma Merkezi'nde 44 hayvan sahiplendirildi

Antalya Kemer'deki Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde mayıs ayında 147 hayvan tedavi edilirken, 44 hayvan sahiplendirildi. Ayrıca 149 hayvan kısırlaştırıldı ve kuduz aşısı uygulandı.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde mayısta 147 hayvanın tedavisi yapıldı, 44 hayvan da sahiplendirildi.

Kemer Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesindeki merkezde mayısta 149 hayvan kısırlaştırıldı.

Merkezde 149 hayvana kuduz aşısı uygulanırken, telefonla gelen 125 ihbar da değerlendirildi. 147 hayvanın tedavisinin yapıldığı merkezde, 44 hayvan da sahiplendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, barınağa terk edilen 37 hayvanın merkeze alındığını kaydetti.

Başıboş halde bulunan 51 köpeğin de belediye ekiplerince barınağa getirildiğini aktaran Gül, merkezde sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: AA / Ali Karataç
