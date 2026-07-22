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Kemer'de polisten kaçarken çalıntı motosikleti su kanalına atan 3 şüpheli yakalandı

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Antalya Kemer'de çalıntı motosikleti su kanalına atıp kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı. İkisinin hırsızlıktan firari olduğu ortaya çıktı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde çalıntı motosikleti su kanalına atarak kaçmaya çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi'ne il merkezinden çalınan 07 plakalı motosikletin Kemer'de olduğu yönünde bilgi ulaşması üzerine çalışma başlatıldı.

Motosikletli Trafik Polis Timleri, motosikletin geçebileceği güzergahlarda kontrol noktaları oluşturdu.

Polis ekiplerini fark eden motosikletteki 3 şüpheli, çalıntı motosikleti su kanalına attıktan sonra ormanlık alana kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamacanın ardından 3 şüpheli yakalandı.

Yapılan incelemede, şüphelilerden 2'sinin hırsızlık suçundan firari olduğu ve kayıp kişi olarak arandığı tespit edildi.

Yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız
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