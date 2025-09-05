Kemer'de Bahçede Bulunan Porsuk Tedavi Altına Alındı

Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir evin bahçesinde bulunan porsuk, Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerince tedavi altına alındı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, Kuzdere Mahallesi'nde bir evin bahçesinde porsuk görüldüğü ihbarını aldı.

Olay yerine giden ekipler, porsuğu evin bahçesinden alarak merkeze getirdi. Porsuğun, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Dünya Doğayı Koruma Birliğinin kırmızı listesinde koruma altında olduğu öğrenildi.

Yaşlı ve zayıf olduğu tespit edilen canlıya belediye ekipleri tarafından sıvı desteği verilerek, medikal bakım yapıldı.

Tedavisi tamamlanan porsuğun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.