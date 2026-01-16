Haberler

Antalya'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Antalya'nın Kemer ilçesinde, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldüren 33 yaşındaki S.A. gözaltına alındı. Olay, Kuzdere Mahallesi'nde gerçekleşti ve babası İ.A. hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Kuzdere Mahallesi'nde baba İ.A. (52) ile oğlu S.A. (33) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A. babasını bıçakladı.

İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı İ.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli ise ekiplerin çalışmasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
