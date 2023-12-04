Kemer açıklarında ölü bulunan genç kızın ölümü şüpheli

Antalya'da kayıp olarak aranan Damla Durgun'un cansız bedeni Kemer açıklarında bulundu. Yapılan ön otopside ölümün kafa travmasından kaynaklandığı belirtildi. Cinayet ihtimali de değerlendiriliyor.

İLK TESPİT; ÖLÜM NEDENİ KAFA TRAVMASI

Antalya'da, 4 gündür kayıp olarak aranırken Kemer açıklarında denizde cansız bedeni bulunan Damla Durgun'un ölümü, morgdaki ön otopsi sonrası 'şüpheli ölüm' olarak kayıtlara geçti. Yapılan ilk otopside, ölümün kafa travmasından kaynaklandığı belirtildi. Kemer ve Antalya başsavcılıkları, genç kızın ölümüne ilişkin soruşturma başlattı. Cinayet ihtimalini de değerlendiren il ve ilçe jandarma ekipleri, çalışmalarını çok yönlü sürdürüyor. Damla Durgun'un falezlerden atladığı ya da itildiği, oradan akıntıyla Kemer açıklarına sürüklendiğini değerlendiren ekipler, çalışmaları bu yönde yoğunlaştırdı.

Damla Durgun'un cenazesini teşhis edenlerden amcası Halil Durgun, "Acımız çok büyük. Cesedi denizde bulundu, morga geldiğinde haber verdiler. Biz de geldik. Teşhis için içeri girip baktığımda, yüzü tanınmayacak haldeydi. Dövmesinden tanıdık. Bacağında kırık vardı. Cenazeyi toprağa verdik" dedi.