Keman Virtüözü Elvin Hoxha Ganiyev ve Piyanist Cem Esen, Müzede Müzik Konserinde Buluşuyor

Elvin Hoxha Ganiyev ile Cem Esen, 11 Kasım'da Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nde 'Müzede Müzik Salı Konserleri' kapsamında klasik müzik eserlerini seslendirecek. Konserde, Ganiyev ve Esen'in yanı sıra genç besteci Taygun Yıldız'ın eseri de dünya prömiyeri yapılacak.

Keman virtüözü Elvin Hoxha Ganiyev ile piyanist ve besteci Cem Esen, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nin "Müzede Müzik Salı Konserleri" kapsamında 11 Kasım'da müzikseverlerle buluşacak.

Uluslararası yarışmalarda kazandıkları ödüller ve özgün çalışmalarıyla dikkat çeken iki genç sanatçı Ganiyev ve Esen, "Müzede Müzik Salı Konserleri" kapsamında aynı sahneyi paylaşacak.

Claude Debussy'nin "Keman ve Piyano Sonatı", Maurice Ravel'in "2 No'lu Keman ve Piyano Sonatı" ve Sergei Prokofiev'in "F minör Keman ve Piyano Sonatı"nın seslendirileceği konserde, Esen'in kendi bestesi "Fantasy Op. 30" da müzikseverlere sunulacak.

Programda klasik müzik repertuvarının seçkin eserlerinin yanı sıra, genç besteci Taygun Yıldız'ın, Ganiyev ve Esen'e ithaf ettiği "Divertimento" adlı yapıtının da dünya prömiyeri yapılacak.

Genç sanatçıların konseri, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nin tarihi atmosferinde 11 Kasım Salı günü, saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
