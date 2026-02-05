Keman virtüözü Ganiyev'den 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anısına Eskişehir'de konser
Elvin Hoxha Ganiyev, Eskişehir'de depremlerde hayatını kaybedenler anısına düzenlenen konserde, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde önemli eserleri yorumladı.
Keman virtüözü Elvin Hoxha Ganiyev, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına Eskişehir'de konser verdi.
Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Merkezi'nde (Opera) düzenlenen konserde orkestra şefi İbrahim Yazıcı yönetiminde sahne alan Ganiyev, Mieczyslav Karlowicz'in Op. 8 Keman Konçertosu ile Johannes Brahms'ın Op. 90 Senfoni No: 3 adlı eserlerini seslendirdi.
Konserde icra edilen eserler, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anısına ithaf edildi.
Ganiyev'in yorumuyla dinleyiciyle buluşan eserler, salondaki sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.