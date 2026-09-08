Kemalpaşa'nın kurtuluşunun yıl dönümü kutlandı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Atatürk Anıtı'nın bulunduğu meydandaki törende Kemalpaşa Kaymakamı Okan Daştan ve Belediye Başkan Vekili Ayşe Erol anıta çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
İlçe protokolünün de katıldığı törende günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, öğrenciler şiir okudu.
Kutlama programının akşam fener alayı yürüyüşü ve halk oyunları gösterisi ile devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA