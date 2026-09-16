Kemalpaşa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde uyuşturucu imal ettiği değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde uyuşturucu imal ettiği değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağyurdu Mahallesi'ndeki bir depoda uyuşturucu imalatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Depoya baskın düzenleyen ekipler, otomatik hap basma makinesi, 248 kilo 800 gram uyuşturucu nitelikte kimyasal madde ile 113 bin 400 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Operasyonda F.Ö. (26) ve B.Ü. (28) yakalandı.
Kaynak: AA