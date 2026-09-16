Haberler

Kemalpaşa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde uyuşturucu imal ettiği değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde uyuşturucu imal ettiği değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağyurdu Mahallesi'ndeki bir depoda uyuşturucu imalatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Depoya baskın düzenleyen ekipler, otomatik hap basma makinesi, 248 kilo 800 gram uyuşturucu nitelikte kimyasal madde ile 113 bin 400 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonda F.Ö. (26) ve B.Ü. (28) yakalandı.

Kaynak: AA
Kritik veri öncesi altında rüzgar tersine döndü

Altında rüzgar tersine döndü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yemen'de Husilerden F-15 iddiası: Suudi uçağı düşürüldü

Ses getirecek açıklama: F-15 düşürdük
Macklemore'un “Özgür Filistin” mesajı sonrası Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılmasının ardından açılış sanatçıları da ayrıldı

"Özgür Filistin" çıkışı turneyi karıştırdı! Ed Sheeran yalnız kaldı
Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'ye şartlı destek sinyali

AK Parti'ye şartlı destek sinyali
İstanbul Havalimanı'nda kilolarca kokain ele geçirildi! Piyasa değeri dudak uçuklattı

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi! Piyasa değeri dudak uçuklattı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Müzakerelerden vazgeçmedik

Rusya'dan müzakere sinyali! Lavrov iki formülü açıkladı
Bursa'nın içme suyu barajına giden derede binlerce balık ölümü korkuttu

Binlerce balık kıyıya vurdu! Bursa'nın içtiği su tehlikede mi?
İş insanı Hamdi Akın'ın jetindeki kazada skandal! İki pilot cezaevinde

İş insanı Hamdi Akın'ın jetindeki kazada skandal! İki pilot cezaevinde