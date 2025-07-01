Kemalpaşa'da Tayin Olan Hakim ve Savcılara Veda Programı Düzenlendi

Kemalpaşa'da Tayin Olan Hakim ve Savcılara Veda Programı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde tayinleri çıkan hakim ve savcılar için düzenlenen veda programında, katılımcılar teşekkürlerini iletti. Programda plaket ve nazar boncuğu takdim edildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde başka illere tayinleri çıkan hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Bilen'in ev sahipliğindeki programa, Kaymakam Musa Sarı, İlçe Emniyet Müdürü Salih Şen, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Önder Ortoğlu ile hakim, savcı ve adliye çalışanları ile aileleri katıldı.

Kaymakamı Sarı, yaptığı konuşmada, tayini çıkan tüm hakim ve savcılara katkılarından dolayı teşekkür etti.

Bahadır Bilen ise tayinlerin taşınma ve uyum zorlukları getirse de, yeni yerler görmek ve yeni dostluklar edinmek adına anlamlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Tayin olan arkadaşlarımız, hukukun üstünlüğünü esas alarak büyük bir özveriyle görev yaptılar ve burada kalıcı izler bıraktılar. Onların meslek hayatlarının her aşamasında aynı sorumluluk bilinciyle çalışacaklarına inancımız tamdır. Bu bir veda değil, bir bayrak değişimidir. Kemalpaşa'daki emekleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz."

Programda, tayini çıkan hakim ve savcılara plaket ve Kemalpaşa'nın simgelerinden nazar boncuğu takdim edildi.

Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz - Güncel
Mahalle sakinlerinden kamış isyanı: Bir kaç sene sonra köy kapanır

Kalem yapmak için ekildi, tüm köyü sardı! Dışarıya adım atamıyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya'da domates 20 euro mu? Mustafa Sandal markete gidip etiketleri çekti

Almanya'da domates 20 euro mu? Ünlü sanatçı üşenmeyip markete gitti
30 yaşında hayatını kaybeden Nihal Candan'ın annesinden yürek yakan paylaşım

Gelinlik giydiği fotoğrafı ilk kez paylaştı! Yazdığı not yürek yaktı
Osimhen'in futbol oynadığı saha gündem oldu

Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız
Gökten para yağdı, vatandaşlar yakalamak için birbiriyle yarıştı

Gökten deste deste para yağdı, halk kapmak için birbiriyle yarıştı
İş insanı Ali Altınbaş hayatını kaybetti

İş dünyasının acı kaybı! Ali Altınbaş yaşamını yitirdi
Market alışverişine giden kadın, poşeti gösterip isyan etti: Biz ülkece ne yaşıyoruz?

Market alışverişine giden kadın, poşeti gösterip isyan etti
Anlaşma tamam gibi! İşte Galatasaray'ın yeni Muslera'sı

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.