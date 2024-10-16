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Kemalpaşa'da Okul Servisi Sürücülerine Trafik Eğitimi

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, okul servisi sürücülerine trafik kuralları ve güvenliği hakkında eğitim verildi. Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda sürüş psikolojisi ve denetim konuları ele alındı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, okul servisi sürücülerine eğitim verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen programda, trafik ekipleri tarafından genel trafik kuralları anlatıldı.

Okul servis araçlarında aranan şartlar, trafikte sürüş psikolojisi, trafik güvenliği, okul servis araçları denetimi, trafik tanzim işaretleri ve genel trafik adabı konularını anlatan polisler, sürücülerin sorularını da cevaplandırdı.

Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz - Güncel

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