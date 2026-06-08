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Kemalpaşa'da hayırsever iş insanı tarafından yaptırılan aile sağlığı merkezi açıldı

Kemalpaşa'da hayırsever iş insanı tarafından yaptırılan aile sağlığı merkezi açıldı
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, hayırsever iş insanı Osman Öz tarafından yaptırılan Şadiye-Mustafa Kemal Öz Aile Sağlığı Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Merkez, 4 bin 500 kişiye hizmet verecek.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, hayırsever iş insanı Osman Öz tarafından yaptırılan Şadiye-Mustafa Kemal Öz Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Merkezin açılışı dolayısıyla Ören 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi'nde tören düzenlendi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, törende yaptığı konuşmada, ilçeye kazandırılan sağlık tesisi dolayısıyla hayırsever Osman Öz ve ailesine teşekkür etti.

Tek katlı ve 2 hekim kapasiteli olarak inşa edilen Şadiye-Mustafa Kemal Öz Aile Sağlığı Merkezi'nin 4 bin 500 kişiye hizmet vermesinin planlandığı belirtildi.

Programda Vali Elban tarafından, Osman Öz ve ailesine teşekkür belgesi ile plaket takdim edildi.

Merkez, yapılan duanın ardından kurdele kesilerek hizmete açıldı.

Törene AK Parti İzmir milletvekilleri Yaşar Kırkpınar, Şebnem Bursalı Aksoy, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Bilen, İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul, AK Parti İzmir Sağlık Politikaları Başkanı Yakup Karaca ile çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz
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