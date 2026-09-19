Kemalpaşa'da Gaziler Günü kutlandı

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Kemalpaşa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Tuncay Kılıç yaptı.

Daha sonra Kemalpaşa Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde gerçekleştirilen programda, şehitler ve hayatını kaybeden gaziler için dua edildi.

Programa Kemalpaşa Kaymakamı Okan Daştan, Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Bilen, İlçe Emniyet Müdürü Salih Şen, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Önder Ortoğlu, gaziler, şehit aileleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA