Kemalpaşa'da Firari Hükümlü Yakalandı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 26 yıl 8 ay hapis cezası bulunan T.S., düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde hakkında 26 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "nitelikli yağma" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından aranan T.S'nin (73) Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde saklandığını belirledi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz - Güncel