Kemalpaşa'da 15 Temmuz dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.
Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi, öğrenciler de şiir dinletisi sundu.
Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, programda yaptığı konuşmada, hain darbe girişimine karşı milletin devletiyle omuz omuza vererek mücadele ettiğini söyledi.
Konuşmaların ardından katılımcılar, öğrencilerin hazırladığı "15 Temmuz" adlı sergiyi gezdi.
Bu programın ardından Cennet Bahçesi Kabristanı'ndaki şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.
Programa Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Bilen, Belediye Başkan Vekili Musa Çelik, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaş katıldı.
Öte yandan Halil Efendi Cami'nde mevlit okutularak vatandaşlara lokma ikram edildi.