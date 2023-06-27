Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı Kurban Bayramı Mesajı Yayınladı

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Kurban Bayramı mesajında, "Bayramların değerini bilerek, aramızdaki sevgi ve hoşgörü duygularını güçlendirelim" dedi.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Karakayalı mesajında, "Bayramlar saygı ve sevginin güçlendiği, birleştirici zamanlardır. Bizleri yakınlaştıran, aramızdaki bağların pekişmesini sağlayan bayramların değerini bilerek, aramızdaki sevgi ve hoşgörü duygularını güçlendirelim. Ülkemizin ekonomik alanda içinde bulunduğu zorlukların, bayramın yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla biraz da olsa azalacağına inanıyorum. Ülkemizde refah, huzur ve mutluluğun çoğaldığı bir bayram temennisiyle tüm hemşerilerim ve Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerine yer verdi.