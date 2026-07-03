Usta sanatçı Kemal Sunal, vefatının 26. yılında kabri başında anıldı

Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal, vefatının 26. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törene, Sunal'ın ailesi, yakınları, sevenleri ve dostları katıldı.

Anma töreninde basın mensuplarına açıklamada bulunan sanatçının eşi Gül Sunal, eşinin vefatının dün gibi olduğunu belirterek, "Vefatı her geçen gün daha da ağır geliyor. Özlüyoruz. Çok seveni var. Halen onu devamlı olarak izleyenler var. Biz de onlardan güç alıyoruz. Onlar olmazsa daha zor. Ama yine de evimiz babasız. Herkese ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz." dedi.

"Babama olan sevginin her gün büyüyerek çoğalması çok büyük bir gurur"

Ezo Sunal, her yıl babasının kabrine gelip dua edenlere teşekkürlerini ileterek, "26 yıl nasıl geçti, hem kısa hem uzun bir zaman. Bugün Instagram'da da bir paylaşım yaptım. Altına gelen yorumlar inanılmazdı. Sanki hepsi daha dün babamla karşılaşmış, konuşmuş gibi o sıcaklıktaydılar. Babama olan sevginin devam etmesi ve her gün büyüyerek çoğalması, yeni hayranlarıyla onu paylaşmak da çok büyük bir gurur, mutluluk." diye konuştu.

Ali Sunal ise 5-6 yaşında çocukların bile babasını izlediğini anlatarak, "Babama hala hayranlar, hala ondan keyif alıyorlar. Belli ki bu böyle devam edecek, gidecek. Bunu bilmek de bizi teselli ediyor ama tabii ona dehşet bir özlem var." ifadelerini kullandı.

Törene katılan tiyatro sanatçısı Ulvi Alacakaptan ise Yeşilçam'da "Postacı" filminde Kemal Sunal ile rol aldığını ve sanatçının dünyanın en ciddi, en dürüst insanlarından birisi olduğunu söyledi.

Alacakaptan, Sunal'ın en güzel filmlerinden birisinin "Propaganda" olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kimse o filmi, Sunal filmlerine alıştıkları gibi olmadığı için beğenmedi. Sunal da sırf daha güzel bir filmde oynamak adına 'Balalayka' için uçağa binmeyi kabul etti. Fakat daha uçak havalanmadan panikatak sonrasında kalp kriziyle hayatını verdi. Ben öğrencilerime onun bu yaşadıklarını anlatıyorum ve onlara 'Böyle bir oyuncu olabilecek misiniz?' diyorum. Yani o hayatını hiçe sayan bir oyuncuydu. Onunla bir anım daha var. Bir mekanda yanıma oturdu, aslında kimseyle öyle çok konuşmazdı ama benimle 3 saat tiyatro üzerine konuştu. Herkes onun tiyatrodan geldiğini de bilmiyor. Ben Perran Kutman ile kendisini 'Ham Hum Şaralop' oyununda seyretmiştim. Daha kendisi sinemaya geçmemişti. Çok çok büyük bir oyuncuydu. Çok dürüst bir insandı."