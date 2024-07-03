Üye Girişi
Haberler

Kemal Sunal, Kabri Başında Anıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balalayka filminin çekimleri için bindiği uçakta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kemal Sunal, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda düzenlenen törende anıldı. Törene katılan sanatçının eşi Gül Sunal ve çocukları, Kemal Sunal'ın sevenlerine teşekkür etti.

"Balalayka" filminin çekimleri için bindiği uçakta geçirdiği kalp krizi sonucu, 3 Temmuz 2000'de 55 yaşında hayatını kaybeden Kemal Sunal, kabri başında anıldı.

Zincirlikuyu Mezarlığı'nda düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.

Törene katılan sanatçının eşi Gül Sunal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kemal Sunal'a duyduğu özleme işaret ederek, "Ben bekliyorum hala, sanki gelecekmiş gibi. Zor tabii ama daha önce söylediğim gibi çok büyük bir aileyiz biz, Kemal Sunal ailesi olarak. Sevenleri unutmadı. En büyük desteği de onlardan alıyorum. Hepsine minnettarım." dedi.

Gül Sunal sosyal medya hesabında paylaştığı "Birbirini gerçekten seven iki kişiden biri ölürse eğer, gerçekte ölen hayatta kalandır." sözünün Cemil Meriç'e ait olduğunu söyleyerek, "Eşini kaybeden herkes bunu hissediyordur. Kolay değil, zaman geçtikte daha da zorlaşıyor. Zaman küllendirir diye bir şey ben yaşamadım, bilmiyorum. Ama çocuklarım, torunlarım ve Kemal'in sevenleri bizi ayakta tutuyor. Kemal'in de ölümsüz olması bambaşka bir duygu. En önemlisi de bu benim için." ifadelerini kullandı.

Kızı Ezo Sunal sanatçının sevenlerine minnettar olduklarını aktararak, "Her ne kadar gülümseyerek analım istesek de tabii ki bir burukluk ve özlem oluyor. Sevenlerinin ilgisi, mesajları, gün boyunca yapılan paylaşımları görmek de çok mutlu ediyor." şeklinde konuştu.

Ali Sunal da bu yılın özel bir anlamı olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu senenin bir özelliği, ilk defa bu sene, babamla olma sürem, olmadığımız süreyi geçti. Yani yanımda olduğundan daha çok ayrı kaldık. İlk defa bu tarafa geçtik. Çok özlüyoruz tabii ama annemin ve Ezo'nun da dediği gibi yaşatıyorlar, seviyorlar. Bu sene Kemal Sunal müzesi açıldı. Bu vesileyle sevenleri daima orada babamı ziyaret ediyor ve istedikleri zaman anmış oluyor. Bu içimizi çok rahatlatıyor, mutlu ediyor."

Annesinin paylaşımını protesto ettiğini söyleyen Ali Sunal "Daha torunlarla bizlerle yaşayacak çok günler var. Allah başımızdan eksik etmesin." dedi.

Törene ünlü oyuncunun ailesinin yanı sıra yakınları ve sevenleri de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kemal Sunal Kalp Krizi Gül Sunal Kültür Sanat Güncel Haberler

Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

 Boşanır boşanmaz Nez'le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi

Boşanır boşanmaz Nez'le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi

 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak

İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak

Bakmadan Geçme

Tatlım Tatlım filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tatlım Tatlım filmi ne zaman, nerede çekildi? Şark Bülbülü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Şark Bülbülü filmi ne zaman, nerede çekildi? 3-4 Temmuz hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Yanlış Anlama filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yanlış Anlama filmi ne zaman, nerede çekildi? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! Los Angelas'ta Gizli Görev filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Los Angelas'ta Gizli Görev filmi ne zaman, nerede çekildi? Falda denizatı görmek ne anlama gelir? Kahve falında denizatı şeklinin çıkması ne demek? Kahve falında denizatı çıkması aşk hayatını ne yönde etkiler? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! Tenet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tenet filmi ne zaman, nerede çekildi? Sevginin Gücü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sevginin Gücü filmi ne zaman, nerede çekildi? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 3-4 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Deliler Fatih'in Fermanı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Deliler Fatih'in Fermanı filmi ne zaman, nerede çekildi? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Temmuz Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi!
UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı

UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title