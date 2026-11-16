Kemal Sunal'ın 15 filmi bugün itibarıyla Netflix Türkiye kataloğuna eklendi

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Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı 15 film, bugün itibarıyla Netflix Türkiye kataloğuna eklendi.

Netflix'ten yapılan açıklamaya göre, farklı kuşakların hafızasında yer edinen Kemal Sunal filmleri, dijital platformda izleyiciyle buluştu.

Aralarında "Yüz Numaralı Adam", "Umudumuz Şaban", "Bekçiler Kralı", "İnek Şaban", "Dokunmayın Şabanıma", "Gol Kralı", "Kanlı Nigar", "Devlet Kuşu", "Doktor Civanım", "Gurbetçi Şaban", "Katma Değer Şaban", "Ortadirek Şaban", "Postacı", "Garip" ve "Yakışıklı"nın bulunduğu yapımlar, oyuncunun kendine özgü mizahını ve sinemadaki unutulmaz karakterlerini yeniden beğeniye sunuyor.

Yapımlar, Kemal Sunal'ın Türk sinemasındaki komedi mirasını yeni kuşaklara da taşıyor.

Kaynak: AA