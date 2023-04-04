Kemal Kılıçdaroğlu, Tiktok'ta Video Paylaştı: "Merhaba Gençler.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TikTok hesabında bir video paylaştı ve "Merhaba gençler. 'Kemal Dede neredesin' dediniz, geldim. 14 Mayıs sonrası için merak ettiğiniz ne varsa sorun, yorumlarda buluşalım" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TikTok hesabında bir video paylaştı ve "Merhaba gençler. 'Kemal Dede neredesin' dediniz, geldim. 14 Mayıs sonrası için merak ettiğiniz ne varsa sorun, yorumlarda buluşalım" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam TikTok hesabında bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Merhaba gençler. 'Kemal Dede neredesin' dediniz, geldim. 14 Mayıs sonrası için merak ettiğiniz ne varsa sorun, yorumlarda buluşalım" mesajıyla yayınladığı videoda şunları söyledi:

"Gençler, 14 Mayıs sonrası size nelerin sözünü verdiğimi anlatmak için 5 renk seçenekli tripod aldım. Başlıyorum, takipte kalın. Düşünceleriniz ve istekleriniz için yorumlarda buluşalım. Hepsini cevaplayacağım.".

Kemal Kılıçdaroğlu, TikTok'ta yayınladığı videoyu, Twitter hesabında da "Gelmez gelmez dediniz, ne oldu" mesajıyla paylaştı.